Целина глазами рязанца. В центре народного творчества открылась фотовыставка о стройотрядах

В четверг, 25 октября, открылась документальная фотовыставка «Моя целина». Ее автором стал заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Рязани Вячеслав Коростылев.
На торжественном открытии экспозиции присутствовали друзья и товарищи автора — ученые, отставные военные, которых он запечатлел на фотографиях, а также журналисты и представители власти.
Фотографии отобразили труд и быт студенческих строительных отрядов Рязанского пединститута. В года прошлого века они строили объекты в Шортандинском и Атбасарском районах, которые находятся в Акмолинской области Казахстана.
«В то время, я считал важным строительство жилых домов, школ, зернохранилищ или рытье теплотрасс. Сейчас я понял, что мы, преодолевая все обстоятельства, строили себя», — заявил Коростелев.
Также автор представил одноименную книгу, где разместил ещё больше фото, статей, воспоминаний о жизни ССО.
Кроме того, он презентовал отдельную экспозицию с рабочей формой студентов, инструментами и наградами. «Под стеклом» оказались фотоаппараты, гитара, баян, вещмешок, деньги и значки того времени.
«Все очень быстро уходит: и время, и люди. Все, что здесь собрано: фото, инструменты, предметы быта, даже значки — это документы и их нужно зафиксировать», — пояснил создатель.