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14:23, 25 октября 2018 2 317
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Целина глазами рязанца. В центре народного творчества открылась фотовыставка о стройотрядах

Целина глазами рязанца. В центре народного творчества открылась фотовыставка о стройотрядах

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

В четверг, 25 октября, открылась документальная фотовыставка «Моя целина». Ее автором стал заслуженный работник культуры РФ, почетный гражданин Рязани Вячеслав Коростылев.

На торжественном открытии экспозиции присутствовали друзья и товарищи автора — ученые, отставные военные, которых он запечатлел на фотографиях, а также журналисты и представители власти.

Фотографии отобразили труд и быт студенческих строительных отрядов Рязанского пединститута. В года прошлого века они строили объекты в Шортандинском и Атбасарском районах, которые находятся в Акмолинской области Казахстана.

«В то время, я считал важным строительство жилых домов, школ, зернохранилищ или рытье теплотрасс. Сейчас я понял, что мы, преодолевая все обстоятельства, строили себя», — заявил Коростелев.

Также автор представил одноименную книгу, где разместил ещё больше фото, статей, воспоминаний о жизни ССО.

Кроме того, он презентовал отдельную экспозицию с рабочей формой студентов, инструментами и наградами. «Под стеклом» оказались фотоаппараты, гитара, баян, вещмешок, деньги и значки того времени.

«Все очень быстро уходит: и время, и люди. Все, что здесь собрано: фото, инструменты, предметы быта, даже значки — это документы и их нужно зафиксировать», — пояснил создатель.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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6 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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