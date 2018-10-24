Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами. Об этом в среду, 24 октября, заявил глава минтруда Максим Топилин.
По словам министра, за год зарплаты увеличились почти на 11%. Он отметил, что на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов президента.
Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4% из-за ее роста в 2018 году.
Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в 2019 году составит 1,4%, в 2020-м ускорится до 1,9%, в 2021-м — до 2,5%.