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15:36, 24 октября 2018 1 427
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Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами — глава минтруда 4

Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами — глава минтруда

Фото: Pixabay.com

Зарплаты в России растут беспрецедентными темпами. Об этом в среду, 24 октября, заявил глава минтруда Максим Топилин.

По словам министра, за год зарплаты увеличились почти на 11%. Он отметил, что на это повлияли повышение МРОТ до уровня прожиточного минимума и исполнение майских указов президента.

Ранее вице-премьер по социальным вопросам Татьяна Голикова заявила, что в 2019 году ожидается замедление роста реальной заработной платы до 1,4% из-за ее роста в 2018 году.

Согласно официальному прогнозу Минэкономразвития, рост реальной зарплаты в 2019 году составит 1,4%, в 2020-м ускорится до 1,9%, в 2021-м — до 2,5%.


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5 дней назад
«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста

«Дожить бы». Что думают рязанцы о повышении пенсионного возраста 6

По результатам соцопросов, эту инициативу положительно оценили, по разным данным, лишь 3,9-8% респондентов.

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