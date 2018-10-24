Рязанцам предложили уникальные условия на покупку квартир в домах VELLCOM group

В рамках спецпредложения по ипотечному кредитованию «Россельхозбанк» предложил рязанцам уникальные условия на покупку квартир в домах VELLCOM group.

Теперь, взяв ипотеку в банке, можно купить несколько квартир. Например, если одобрена сумма в пять миллионов рублей, рязанцы могут не только добавить на приобретение семейного жилья, но и купить квартиру своему ребенку.

«Причем объект нужно выбирать таким образом, чтобы он был ликвидным и через 5-8 лет. С каждым годом интерес к таким покупкам только растет», — пояснили в пресс-службе VELLCOM group.

В данных экономических условиях, подчеркнули представители компании, покупка недвижимости для детей имеет ощутимый инвестиционный потенциал, мотивируя приобретать жилье «на вырост».

«Если ребенок еще не может переехать в купленное ему жилье, то оптимальный выбор — сдать квартиру. Деньги, вырученные от аренды, можно использовать для погашения ипотеки или платы за обучение ребенка», — отметили в VELLCOM group.

При наличии финансовых возможностей эксперты рекомендуют рязанцам выбирать квартиры для детей поближе к вузам.

VELLCOM дома обладают развитой инфраструктурой — рядом учебные заведения, спортивные залы, бассейны, парки, кафе, рестораны и другие места проведения досуга. Немаловажным является мобильность и непосредственное участие в основных событиях города, а также хорошая транспортная доступность.

В настоящее время оптимальная ставка по ипотечным программам в «Россельхозбанке» составляет 9,3% годовых. Семьи, в которых с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года рождается второй или третий ребенок, могут воспользоваться льготным предложением по ипотеке со ставкой 6%.