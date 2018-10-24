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11:35, 24 октября 2018 987
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Не получивший зарплату рязанец украл с работы пилу

Не получивший зарплату рязанец украл с работы пилу

Фото: Pixabay.com

Не получивший зарплату рязанец украл с работы циркулярную пилу. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

«Полицейские выехали на адрес и, опросив работников предприятия, установили, что с территории единовременно пропала не только циркулярная пила, но и исчез один из сотрудников», — рассказали в полиции.

Мужчина несколько дней назад устроился на предприятие. Отмечается, что он еще не успел получить зарплату.

Оперативники нашли у подозреваемого пилу. По одной из версий, рязанец «забрал» инструмент в качестве оплаты своего труда.

На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.


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