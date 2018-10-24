Не получивший зарплату рязанец украл с работы пилу

Не получивший зарплату рязанец украл с работы циркулярную пилу. Об этом
«Полицейские выехали на адрес и, опросив работников предприятия, установили, что с территории единовременно пропала не только циркулярная пила, но и исчез один из сотрудников», — рассказали в полиции.
Мужчина несколько дней назад устроился на предприятие. Отмечается, что он еще не успел получить зарплату.
Оперативники нашли у подозреваемого пилу. По одной из версий, рязанец «забрал» инструмент в качестве оплаты своего труда.
На злоумышленника завели уголовное дело по части 1 статьи 158 УК. Ему грозит до двух лет тюрьмы.