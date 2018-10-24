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13:25, 24 октября 2018 744
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Любимов открыл чемпионат России по самбо в Рязани

Любимов открыл чемпионат России по самбо в Рязани

Во вторник, 23 октября, в Рязанской академии единоборств стартовал чемпионат России по самбо. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Такие соревнования проходят в Рязани во второй раз. В чемпионате принимают участие 40 команд со всей страны.

Церемонию открытия посетил Николай Любимов. Также гостями стали депутат госдумы ФС РФ, член комитета ГД по физкультуре, спорту, туризму и делам молодёжи, 11-кратный чемпион мира по самбо и заслуженный мастер спорта России Мурат Хасанов.

Глава региона отметил, что для Рязанской области большая честь — принимать соревнования такого высокого уровня.

«Рязанская школа силовых единоборств — одна из ведущих в стране. Наши самбисты неоднократно становились победителями чемпионатов, первенств России, Европы и мира. На лучших равняются начинающие спортсмены, которых в нашем регионе с каждым годом становится больше» — подчеркнул губернатор.

По его словам, большую славу региону приносят Андрей Волков, Александр Сарайкин, братья Куржевы, Михаил Полянсков, Андрей Харитонов, Михаил Воробьев.

В первый день прошли финальные поединки самбистов в нескольких весовых категориях. На церемонии награждения Любимов вручил победителям медали.


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