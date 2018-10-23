Роскачество проверило докторскую колбасу 30 торговых марок. Продукцию изучили по 70 показателям качества, сообщил
«Докторскую» исследовали на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.
Согласно результатам, в 2018 году лучшей стала продукция девяти торговых марок:
- «Агрокомплекс»;
- «Балахоновский мясокомбинат»;
- «Мяснов»;
- «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»);
- «Ромкор»;
- «Снежана»;
- «Фамильные колбасы»;
- «Окраина»;
- «Томаровский мясокомбинат».
Последним двум маркам присвоен знак качества.
Как отметили в Роскачестве, самая качественная колбаса производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.
В продукции не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям.
Тем не менее, антибиотики в незначительных следовых количествах были обнаружены в 16 брендах.
Помимо этого,
Эксперты отметили, что в 39 из 40 исследованных марок действительно производится из мяса свинины и говядины.
В одной «Докторской» торговой марки «Йола», исследованной в этом году, нет говядины, хотя производитель указал ее на маркировке.
В составе также не нашли сои, крахмала.
12 изготовителей добавили в продукцию каррагинан, не указав его на упаковке.
В трех марках нашли клетчатку, удерживающую влагу: «Йола», «Свинокомплекс „Томский“» и «Село Зеленое». В маркировке продукты клетчатки производители не указали.