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9:25, 23 октября 2018 1 932
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Роскачество проверило докторскую колбасу 1

Роскачество проверило докторскую колбасу

Роскачество проверило докторскую колбасу 30 торговых марок. Продукцию изучили по 70 показателям качества, сообщил сайт организации.

«Докторскую» исследовали на бактерии группы кишечной палочки, антибиотики, посторонние ингредиенты, а также изучали вкус и внешний вид.

Согласно результатам, в 2018 году лучшей стала продукция девяти торговых марок:

  • «Агрокомплекс»;
  • «Балахоновский мясокомбинат»;
  • «Мяснов»;
  • «Пит-Продукт» (ООО «Пит-Продукт»);
  • «Ромкор»;
  • «Снежана»;
  • «Фамильные колбасы»;
  • «Окраина»;
  • «Томаровский мясокомбинат».

Последним двум маркам присвоен знак качества.

Как отметили в Роскачестве, самая качественная колбаса производится в Москве и Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, Ставропольском крае и Белгородской области.

В продукции не обнаружили нарушений по микробиологическим показателям.

Тем не менее, антибиотики в незначительных следовых количествах были обнаружены в 16 брендах.

Помимо этого,

Эксперты отметили, что в 39 из 40 исследованных марок действительно производится из мяса свинины и говядины.

В одной «Докторской» торговой марки «Йола», исследованной в этом году, нет говядины, хотя производитель указал ее на маркировке.

В составе также не нашли сои, крахмала.

12 изготовителей добавили в продукцию каррагинан, не указав его на упаковке.

В трех марках нашли клетчатку, удерживающую влагу: «Йола», «Свинокомплекс „Томский“» и «Село Зеленое». В маркировке продукты клетчатки производители не указали.


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