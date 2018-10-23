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17:26, 23 октября 2018 571
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Пожарные из шести районов провели учения в Сапожке

Пожарные из шести районов провели учения в Сапожке

Во вторник, 23 октября, пожарные из Путятинского, Сапожковского, Сараевского, Спасского, Чучковского и Шиловского районов провели учения в Сапожке. Об этом сообщает издательство «Пресса».

По легенде, неконтролируемый пал травы привел к пожару на окраине поселка. Огонь угрожал лесу и жилым домам. В учениях задействовали 25 человек и семь единиц техники. Также привлекли пятерых членов добровольной пожарной дружины. Они использовали трактор с бочкой и мотопомпой.

«Палы травы в последнее время стали самой распространенной причиной природных пожаров. Справиться с огнем на ранней стадии удается не всегда, и иногда пожар переходит на жилые здания. Так что тема весьма актуальная», — считает начальник сапожковской пожарной части Александр Кулябин.


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