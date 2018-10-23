Полицейские изъяли на рязанском рынке семь тонн поддельной «незамерзайки». Об этом сообщила
«Незамерзайку» продавали на рынке на проезде Шабулина.
Как отмечали покупатели, от жидкости «исходит неприятный запах». Рязанцы опасались, что в жидкости могут находиться неприятные ингредиенты.
На место продажи полиция выехала с сотрудниками Роспотребнадзора. Выяснилось, что пятилитровые емкости с «незамерзайкой» хранились вперемешку с бутылками с подсолнечным маслом. Помимо этого, у сотрудников возникли вопросы к документам, подтверждающим качество, безопасность и происхождение товара.
Всего изъяли 6900 литров жидкости с низкой температурой замерзания.
Образцы направили на исследование.
Полиция продолжает работу по поиску точек незаконной торговли «незамерзайкой».