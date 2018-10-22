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18:38, 22 октября 2018 1 174
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За день в Рязанском районе произошло пять ДТП

За день в Рязанском районе произошло пять ДТП

Фото: Издательство «Пресса»

В субботу, 20 октября, в Рязанском районе произошло пять ДТП. Четыре из них обошлись без пострадавших, сообщает издательство «Пресса».

У деревни Ровное Niva сбила пешехода. Его с сотрясением мозга и ушибами доставили в ОКБ.

В 16:20 в районе этой же деревни столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ.

В 10:30 на трассе Рязань — Пронск недалеко от Реткинского поста ГАИ врезались друг в дрега Chevrolet Cruze и Hyundai Sonata.

В 19:30 на трассе М5 в районе поворота на деревню Ивашково «встретились» Ravon и BMW.

В 19:50 в деревне Секиотово «сошлись» на проезжей части Lada Kalina и BMW Х6.


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Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

Брошенные реки. Какие рязанские водоемы в будущем могут исчезнуть с географических карт

В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к Окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.

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