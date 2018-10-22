За день в Рязанском районе произошло пять ДТП

В субботу, 20 октября, в Рязанском районе произошло пять ДТП. Четыре из них обошлись без пострадавших, сообщает издательство «
У деревни Ровное Niva сбила пешехода. Его с сотрясением мозга и ушибами доставили в ОКБ.
В 16:20 в районе этой же деревни столкнулись ВАЗ-2110 и УАЗ.
В 10:30 на трассе Рязань — Пронск недалеко от Реткинского поста ГАИ врезались друг в дрега Chevrolet Cruze и Hyundai Sonata.
В 19:30 на трассе М5 в районе поворота на деревню Ивашково «встретились» Ravon и BMW.
В 19:50 в деревне Секиотово «сошлись» на проезжей части Lada Kalina и BMW Х6.