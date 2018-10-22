С начала 2018 года долги за газ помешали выехать за границу более 150 рязанцам. Об этом сообщила пресс-служба «Газпром межрегионгаз Рязань».
С начала текущего года 156 должникам вынесли постановления о временном ограничении выезда за пределы страны.
Долг потребителей составил более 5,7 миллиона рублей.
За девять месяцев приставы арестовали имущество 147 должников на сумму 567 тысяч рублей: из них 145 арестам подверглось имущество физических лиц, двум — юридических.
Специалисты «Газпром межрегионгаз Рязань» усиливают работу по взысканию задолженности совместно с управлением службы судебных приставов региона