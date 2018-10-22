Против двух рязанцев возбудили дела за подделку пятитысячных купюр. Об этом сообщили в
В октябре в полицию поступила информация о четырех поддельных купюрах, которые обнаружили в кассе одного из супермаркетов.
Оперативникам удалось найти и задержать злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 37-летний рязанец.
Выяснилось, что фальшивые банкноты задержанному передал его знакомый — 32-летний мужчина, который разъяснил, что это качественная подделка.
По предварительной информации, размен купюр он возвращал владельцу фальшивок, а 1000 рублей оставлял себе за работу. Владельца поддельных денег задержали.
Позже полицейские установили, что фигуранты причастны к 11 фактам продажи фальшивых денежных средств в продуктовых магазинах и рынках города.
В отношении них возбудили уголовные дела по части 1 статьи 186 УК РФ.