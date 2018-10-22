Пропавшего в Рязани 77-летнего мужчину нашли живым

Пропавшего в Рязани 77-летнего Виктора Зоткина нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
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Пропавшего в Рязани 77-летнего Виктора Зоткина нашли живым. Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «
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В Рязани свои воды несут несколько речек, относящихся к окскому бассейну. Некоторые из них находится либо под угрозой исчезновения, либо рискуют превратиться в грязные канавы.