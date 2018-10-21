В Рязани выступила группа «The Hatters». Обзор Instagram

В субботу, 20 октября, в рязанском клубе выступила группа «The Hatters».
Питерские музыканты посетили наш город в рамках своего тура «Forever young forever drunk». Они исполнили популярные хиты «Медлячок», «Russian Style», «Да, со мной не просто», «Мама, Зима, Время пришло», «Наружу изнутри», «Пей, себя не жалей».
На бис группа исполнила песню «Кайфмэн».
Редакция RZN.info подготовила небольшую подборку снимков и видео рязанцев из Instagram.
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Если у вас нет сил идти дальше. Нет энергии, вас покинуло все на этом свете — идите на концерт The Hatters @thehttrs #большиеконцертымелкоймашки . . . Это настолько шикарно, что я не жалею ≈2 часа в очереди на концерт и полтора часа ожидания. Они зажгли огонь во мне во второй раз. Я не жалею ни рубля и преклоняюсь перед этой бешеной энергетикой. . . . Это настолько вовремя, настолько заряжено. Настолько "моё". Я не променяю концерты ни на что. Этот концерт меня научил жить заново. Подарил столько эмоций. Что после длительного периода времени, полного апатии, я готова сказать:"не надо париться, всё устаканится" © @yra_muzichenko И наконец-то поставить в этом всем точку, зарядившись новой энергией
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Просто не передать словами ту атмосферу, которая царила на этом концерте. Было приятно наслаждаться ею. Хочется прочувствовать её по другую сторону сцены, потому что мне кажется безумно крутым передавать свою энергию, своё настроение и свои мысли другим людям. The Hatters - просто бомба. Спасибо, за столь великолепное и безумное выступление. #thehatters