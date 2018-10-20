Четверо бегунов не смогли завершить марафон Москва-Рязань. Об этом сообщил
Легкоатлеты-любители собирались пробежать расстояние от Москвы до Рязани и обратно за четыре дня. Они планировали бежать 80 часов с перерывами на сон.
На первых ста километрах у одного из участников начались проблемы со здоровьем, и бегуны сошли с дистанции.
«Было принято решение, что его нужно эвакуировать в Рязань. У него уже пульс упал до 35 ударов. У нас была одна машина. Из тех людей, кто мог продолжать гонку, остался только я, но у меня технически не было средств продолжать, потому что без машины и сопровождения я бы не добежал», — рассказал один из участников.