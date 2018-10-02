В среду в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварии

В среду, 3 октября, в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил
Водоснабжения не будет с 9:30 до 16:00 в домах №№ 74, 74 корпус 1 по Первомайскому проспекту: в доме №3 по Малому шоссе.
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В среду, 3 октября, в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил
Водоснабжения не будет с 9:30 до 16:00 в домах №№ 74, 74 корпус 1 по Первомайскому проспекту: в доме №3 по Малому шоссе.
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.