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18:56, 2 октября 2018 673
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В среду в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварии

В среду в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварии

В среду, 3 октября, в нескольких домах в центре Рязани отключат воду из-за аварийно-восстановительных работ. Об этом сообщил сайт горадминистрации.

Водоснабжения не будет с 9:30 до 16:00 в домах №№ 74, 74 корпус 1 по Первомайскому проспекту: в доме №3 по Малому шоссе.


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Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

Официальный дилер Volkswagen «ИнтерАвто» представил более мощный и инновационный Touareg нового поколения

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