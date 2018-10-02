В России могут ввести новую систему энерготарифов. Введение дифференцированных тарифов предполагается уже с лета 2019 года, передает
Правительство начало обсуждение норм энергопотребления: россияне, потребляющие электроэнергию в пределах «социальной нормы», будут оплачивать ее по базовому тарифу, свыше — по повышенному и «экономически обоснованному» тарифам.
Точную дату запуска системы определят после одобрения правительством этого предложения и его окончательного согласования.
«Это не возврат к социальной норме, здесь никаких окончательных решений не принято, но то, что надо навести порядок — градировать различные категории потребителей в зависимости от объема потребления. По существу, свыше 600 кВт•ч — это промышленный потребитель, а они приравнены к обычным гражданам. Поэтому еще раз внимательно все это посмотрим», — рассказал вице-премьер России Дмитрий Козак.
Губернатор Рязанской области Николай Любимов на форуме семейных предпринимателей в Москве заявил, что решение о введении дифференцированных тарифов «должно быть оправдано расчетами», тарифы «должны быть разумными, оправданными и необременительными для населения».
При этом он отметил, что в случае введения соцнормы семьи с низкими доходами должны получать льготы, либо пользоваться поддержкой государства.