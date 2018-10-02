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По словам экспертов, после сообщения о повышении пенсионного возраста россияне вспомнили, что «белая» зарплата — это не только отчисления в пенсионный фонд, но и оплата больничных, отпускных и компенсации при увольнении в полном объеме.
Как оказалось, мужчины соглашаются на «серый» доход чаще, чем женщины — 50% против 35%. В Рязани на подобную схему готовы «подписаться» 40% жителей. Это ниже, чем по стране в целом — 42%.
Меньше всего человек соглашаются на зарплату в конверте в Санкт-Петербурге (35%) и в Томске (37%), а больше всего — в Тольятти (52%), Владивостоке (53%) и Иркутске (54%).