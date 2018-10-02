Рязанка погибла в ДТП с маршруткой под Волгоградом

Рязанка погибла в ДТП, которое произошло во Фроловском районе Волгоградской области во вторник, 2 октября. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет портал «
Известно, что ВАЗ-2107 под управлением 43-летнего рязанца притормозил, чтобы развернуться. В этот момент в «семерку» на полной скорости врезалась маршрутка «Волгоград — Урюпинск», 48-летний водитель которой не выбрал безопасную дистанцию.
В результате 66-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Водитель легковушки и еще одна 36-летняя пассажирка получили травмы различной тяжести.
Водитель маршрутки и его пассажиры не пострадали.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области