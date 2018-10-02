Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

22:29, 2 октября 2018 653
 0    0

Рязанка погибла в ДТП с маршруткой под Волгоградом

Рязанка погибла в ДТП с маршруткой под Волгоградом

Рязанка погибла в ДТП, которое произошло во Фроловском районе Волгоградской области во вторник, 2 октября. Об этом со ссылкой на местную полицию пишет портал «Волгоград онлайн».

Известно, что ВАЗ-2107 под управлением 43-летнего рязанца притормозил, чтобы развернуться. В этот момент в «семерку» на полной скорости врезалась маршрутка «Волгоград — Урюпинск», 48-летний водитель которой не выбрал безопасную дистанцию.

В результате 66-летняя пассажирка ВАЗа скончалась на месте. Водитель легковушки и еще одна 36-летняя пассажирка получили травмы различной тяжести.

Водитель маршрутки и его пассажиры не пострадали.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Происшествия»
22:29, 2 октября 2018
Рязанка погибла в ДТП с маршруткой под Волгоградом
12:29, 2 октября 2018
В аварии на улице Халтурина пострадали трое
11:30, 2 октября 2018
Около «Глобуса» легковушка взлетела на бордюре и врезалась в столб. Видео 1
11:26, 2 октября 2018
В Скопинском районе «четверка» влетела в «КамАЗ», водитель погиб 1
9:46, 2 октября 2018
Пациент новосибирской больницы угнал машину «скорой» и катался по городу с сиреной
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
12 часов назад
Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

Не выходя из дома. Рязанцам стало легче покупать и получать запчасти

В Рязани открылся филиал интернет-магазина ПроДеталь.рф.

Популярное
Комментируемое
Новое
11:46, 28 сентября 2018 38 183
Безруков, Якубович и другие. Звезды Первого канала прилетели в Рязань для съемок ежегодной акции
15:09, 28 сентября 2018 30 810
Звезды Первого канала поздравили Рязанское десантное училище с юбилеем. Фото
9:42, 22 сентября 2018 20 772
Стали известны подробности смертельной аварии под Спас-Клепиками
8:29, 27 сентября 2018 20 611
Жители Канищева проголосовали против нового проекта рынка с высоткой 10
15:53, 29 сентября 2018 18 758
В Рязани солдат-срочник выстрелил себе в грудь 6
Все новости
Голосования

В Рязани стартовал отопительный сезон. А тепло ли дома у вас?

Окончание опроса: 12.10.2018
Архив голосований
Форум