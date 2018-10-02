Митрополит Марк впервые встретился с новой главой города

В понедельник, 1 октября, митрополит Марк впервые встретился с Юлией Рокотянской, которая
Собеседники обсудили сотрудничество епархии и городских властей.
Напомним, на должность главы гордумы Рокотянскую
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Фото: Рязанская епархия
В понедельник, 1 октября, митрополит Марк впервые встретился с Юлией Рокотянской, которая
Собеседники обсудили сотрудничество епархии и городских властей.
Напомним, на должность главы гордумы Рокотянскую
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Гости презентации познакомились с автомобилем в трех различных комплектациях.