Лучшие из лучших. Рязанских студентов наградили именными стипендиями губернатора

Лучших рязанских студентов наградили именными стипендиями губернатора. Торжественная церемония прошла во вторник, 2 октября.
В этом году обладателями стипендий стали 52 человека из вузов и ссузов со всего региона, среди которых отличники учебы, активисты и спортсмены.
Как отметила во время награждения зампред облправительства Лариса Крохалева, каждый из стипендиатов показал большое стремление к знаниям, но не менее важно занимать активную жизненную позицию и быть примером для сверстников.
По ее словам, губернаторская стипендия является стимулом к дальнейшему совершенствованию знаний и достижению новых успехов в научно-исследовательской и общественной работе. «Я уверена, что все вы обязательно найдете применение своим знаниям и способностям именно здесь, в Рязанской области», — добавила Крохалева.