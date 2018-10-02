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16:24, 2 октября 2018 5 149
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Лучшие из лучших. Рязанских студентов наградили именными стипендиями губернатора

Лучшие из лучших. Рязанских студентов наградили именными стипендиями губернатора

Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

Лучших рязанских студентов наградили именными стипендиями губернатора. Торжественная церемония прошла во вторник, 2 октября.

В этом году обладателями стипендий стали 52 человека из вузов и ссузов со всего региона, среди которых отличники учебы, активисты и спортсмены.

Как отметила во время награждения зампред облправительства Лариса Крохалева, каждый из стипендиатов показал большое стремление к знаниям, но не менее важно занимать активную жизненную позицию и быть примером для сверстников.

По ее словам, губернаторская стипендия является стимулом к дальнейшему совершенствованию знаний и достижению новых успехов в научно-исследовательской и общественной работе. «Я уверена, что все вы обязательно найдете применение своим знаниям и способностям именно здесь, в Рязанской области», — добавила Крохалева.


Фото: © RZN.info / Валерий Михайленко

© RZN.info

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