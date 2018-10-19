В Рязани прошла панихида по погибшим в керченском колледже

В пятницу, 19 октября, в Христорождественском соборе Рязани прошла панихида по
По последним данным, жертвами Владислава Рослякова, который привел в действие взрывное устройство и открыл по людям стрельбу, стали 21 человек, еще 50 пострадали.
Богослужение возглавил ключарь собора протоиерей Владимир Игнатов.
«Когда случаются такие страшные события, гибнут невинные люди, их родным и близким многие стараются так или иначе выразить поддержку и участие — несут цветы, свечи, приходят на памятные акции. Со своей стороны, православные верующие молятся о погибших, приходят в храмы», — сказал отец Владимир.
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