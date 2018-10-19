Сотрудники «Рязаньэнерго» провели осенний субботник

В рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошел субботник.
Специалисты управления и производственных отделений убрались на территории энергообъектов, а также прилегающих к предприятию улиц. Они обрезали кустарники, побелили бордюры, вывезли мусор и опавшую листву.
Аналогичные работы провели во всех районных подразделениях филиала.
«Подобные субботники стали традиционными. Сотрудники „Рязаньэнерго“ постоянно поддерживают порядок на территориях объектов филиала и регулярно принимают участие в сезонных месячниках по уборке улиц, внося свой вклад в благоустройство города», — отметили в пресс-службе филиала.