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16:14, 19 октября 2018 558

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели осенний субботник

Сотрудники «Рязаньэнерго» провели осенний субботник

В рамках осеннего месячника по благоустройству и санитарной очистке города в филиале ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» прошел субботник.

Специалисты управления и производственных отделений убрались на территории энергообъектов, а также прилегающих к предприятию улиц. Они обрезали кустарники, побелили бордюры, вывезли мусор и опавшую листву.

Аналогичные работы провели во всех районных подразделениях филиала.

«Подобные субботники стали традиционными. Сотрудники „Рязаньэнерго“ постоянно поддерживают порядок на территориях объектов филиала и регулярно принимают участие в сезонных месячниках по уборке улиц, внося свой вклад в благоустройство города», — отметили в пресс-службе филиала.


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