Рязанские активисты озеленили территорию у медуниверситета

Активисты социального проекта «Город будущего» озеленили территорию у медуниверситета. Об этом сообщил
Студенты лечебного факультета 16-18 октября высаживали туи и можжевельники, краснолистные и желтолистные породы кустарников около фармакологического корпуса РязГМУ.
Отмечается, что в будущем руководство вуза и активисты планируют создать территорию отдыха для преподавателей и студентов.
«Название и концепция территории будут определены участниками проекта „Город будущего“ по результатам конкурса среди преподавательского и студенческого коллективов», — отметил руководитель социального проекта Василий Студеникин.