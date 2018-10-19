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8:37, 19 октября 2018 825
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Рязанские активисты озеленили территорию у медуниверситета

Рязанские активисты озеленили территорию у медуниверситета

Фото: Администрация Рязани

Активисты социального проекта «Город будущего» озеленили территорию у медуниверситета. Об этом сообщил сайт администрации Рязани.

Студенты лечебного факультета 16-18 октября высаживали туи и можжевельники, краснолистные и желтолистные породы кустарников около фармакологического корпуса РязГМУ.

Отмечается, что в будущем руководство вуза и активисты планируют создать территорию отдыха для преподавателей и студентов.

«Название и концепция территории будут определены участниками проекта „Город будущего“ по результатам конкурса среди преподавательского и студенческого коллективов», — отметил руководитель социального проекта Василий Студеникин.


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