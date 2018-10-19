Пока все спали. Бывший заключенный похитил у рязанки деньги и автомобиль

Бывший заключенный похитил у рязанки деньги и автомобиль. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
В полицию обратилась 51-летняя жительница одного из домов на улице Горького.
Ночью, пока она спала, кто-то взломал окно ее квартиры на втором этаже и похитил из соседней комнаты 30 тысяч рублей и ключи от автомобиля Lada. Машина, припаркованная во дворе дома, также пропала.
Оказалось, что недавно в квартире проживал ее земляк из Спасского района. Он освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение. Спустя пару недель он покинул квартиру, возможно, вернувшись в Спасский район.
Полицейские по камерам установили, что похищенная машина направилась в Спасский район. Они быстро нашли мужчину, который проживал у пострадавшей. Выяснилось, что 28-летний бывший заключенный причастен к краже машины и денег.
Злоумышленник, зная распорядок дня хозяйки и расположение комнат, ночью с пристройки взломал окно второго этажа и, забравшись внутрь, незаметно забрал деньги, ключи от машины и скрылся на автомобиле. Похищенную машину изъяли.
Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, по которой ему грозит до шести лет лишения свободы.