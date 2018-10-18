Житель Тамбовской области получил срок за убийство мужчины в Александро-Невском районе

Житель Тамбовской области получил срок за убийство, которое он совершил в Рязанской области в июне 2016 года. Об этом сообщил
Трагедия произошла недалеко от села Красная Степь Александро-Невского района. Известно, что 30-летний мужчина поссорился с местным жителем. Во время конфликта он несколько раз ударил потерпевшего ножом в шею, грудь и живот. После этого злоумышленник добил жертву ударом металлического молотка по голове.
Затем осужденный попросил двоих знакомых помочь ему спрятать труп. Они завернули тело в полиэтиленовую пленку и вывезли в лесополосу, где
Суд признал жителя Тамбовской области виновным в убийстве и приговорил его к 9 годам и 10 месяцам заключения в колонии строгого режима с ограничением свободы на два года.
Мужчина обжаловал приговор, но его апелляцию отклонили. Приговор оставили без изменений.