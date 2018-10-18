В рязанскую колонию пытались подбросить пакет с амфетамином

В рязанскую исправительную колонию №2 пытались подбросить пакет с амфетамином. Об этом сообщила
Отмечается, что у ограждения зоны оперативники задержали 44-летнего мужчину.
При досмотре в правом кармане его брюк обнаружили прозрачный и черный пакет с порошком.
Экспертиза показала, что это 3,75 граммов героина и 0,7 граммов амфетамина.
Нарушитель пояснил, что ранее он отбывал наказание в одной из рязанских колоний. Запрещенные предметы он взял из «закладки» и пытался их доставить на территорию для неизвестных лиц.