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11:38, 18 октября 2018 905
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Снижение уровня отопления в Рязани не повлияет на тарифы 1

Снижение уровня отопления в Рязани не повлияет на тарифы

Снижение уровня отопления в Рязани не повлияет на тарифы. Об этом сообщили в мэрии.

Там пояснили, что отопление убавили на несколько дней, а к концу недели уровень тепла вновь увеличат.

Ранее из-за аномальной погоды в Рязани понизили уровень отопления на 20%.


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