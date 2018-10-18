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14:32, 18 октября 2018 2 279
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Рязанские врачи удалили гигантскую опухоль

Рязанские врачи удалили гигантскую опухоль

Рязанские врачи удалили гигантскую опухоль. Об этом сообщил сайт регионального минздрава.

Врачи городской клинической больницы №8 выполнили операцию по удалению опухоли тела матки «размером с доношенную беременность».

Главврач больницы Александр Миров отметил, что это — необычный и редкий случай.

Он отметил, что использование современных кровесберегающих методик и разных видов хирургической энергии позволило удалить опухоль с минимальной кровопотерей.

Одновременно врачи провели эстетическую операцию по поводу дефекта мягких тканей лица.

Главврач также сообщил, что проведение симультанных операций (одновременного выполнения двух или нескольких самостоятельных операций по поводу разных заболеваний) стало возможным благодаря открытию в больнице нового отделения пластической хирургии.


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