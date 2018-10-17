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16:10, 17 октября 2018 964
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Жертвы нападения в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений

Жертвы нападения в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений

Жертвы нападения в керченском колледже скончались от огнестрельных ранений. Об этом передает «Медуза».

По последним данным, погибли 18 человек.

В колледже сначала произошел взрыв в столовой на первом этаже, а затем на втором этаже была открыта стрельба по ученикам и преподавателям.

Ее устроил 18-летний Владислав Росляков. Ранее сообщалось, что молодому человеку 22 года.

Тело подозреваемого нашли в библиотеке на втором этаже, его мотивы сейчас выясняются, передает РИА «Новости».

По предварительной информации, Росляков законно владел оружием. Разрешение он получил в начале сентября.

Следователи переквалифицировали уголовное дело по статье «теракт» на часть 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц общеопасным способом).

Шесть человек находятся в тяжелом состоянии, передает ТАСС.

Напомним, в городе объявят трехдневный траур.

Фото «Керчь.ФМ»


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