В Москве 22-летний молодой человек зарезал родителей и бабушку. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
Молодого человека задержали. Как сообщил Telegram-канал «112», подозреваемый планировал убийство три дня.
«Просто все надоело», — прокомментировал молодой человек.
Около трех часов ночи он зашел в комнату бабушки и ударил ее ножом. Та успела позвать на помощь родителей нападавшего. Их он убил уже на кухне.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).
На месте происшествия работают следователи.