В Александро-Невском районе брат с сестрой пытались ограбить заправку. Об этом пишет издательство «
Инцидент произошел 2 октября на АЗС «Лукойл». В помещение заправки зашли брат с сестрой. Женщина расплатилась за бензин и вернулась в машину.
Мужчина же сделал вид, что рассматривает товар на полках. Камера видеонаблюдения зафиксировала, как он положил в карман четверо наручных часов и двое солнцезащитных очков.
Отмечается, что если бы кража «удалась», то грабитель нанес бы ущерб сотрудникам заправки на сумму 6703 рубля.
Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 158.