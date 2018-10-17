Рязанец до смерти забил своего отца. Видео

Рязанец до смерти забил своего отца. Об этом рассказали в сюжете телекомпании «
45-летний мужчина жил с родителями, у него не было постоянной работы, большую часть времени он находился в нетрезвом состоянии. Из-за этого и произошла ссора с отцом — словесная перепалка превратилась в драку.
Судебно-медицинская экспертиза установила, что он нанес своему отцу не менее десяти ударов кулаками, в том числе и по голове. После этого он перенес его на диван в другую комнату и пошел спать.
На утро он обнаружил своего отца мертвым. Подозреваемый сам вызвал полицию и «скорую».
Отмечается, что накануне в больницу госпитализировали его мать — она не знала, что случилось и скончалась на следующий день после ареста сына.
За убийство отца рязанцу грозит до 15 лет лишения свободы.