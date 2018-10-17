Момент столкновения фуры с автобусом в Рыбновском районе попал на видео. Ролик опубликовали на YouTube.
На записи с видеореистратора видно, что водитель грузовика затормозил, после чего его вынесло в сторону автобуса.
Напомним,
Видео «Rybnoe.net»
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Момент столкновения фуры с автобусом в Рыбновском районе попал на видео. Ролик опубликовали на YouTube.
На записи с видеореистратора видно, что водитель грузовика затормозил, после чего его вынесло в сторону автобуса.
Напомним,
Видео «Rybnoe.net»
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Открытие таблички приурочили к 75-летию со дня восстания в лагере «Собибор».