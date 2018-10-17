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13:46, 17 октября 2018 485
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Момент столкновения фуры с автобусом в Рыбновском районе попал на видео 2

Момент столкновения фуры с автобусом в Рыбновском районе попал на видео

Момент столкновения фуры с автобусом в Рыбновском районе попал на видео. Ролик опубликовали на YouTube.

На записи с видеореистратора видно, что водитель грузовика затормозил, после чего его вынесло в сторону автобуса.

Напомним, авария произошла на трассе М-5 в понедельник, 15 октября. В ДТП пострадали семь человек.

Видео «Rybnoe.net»


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