Сотрудница «Рязаньэнерго» отличилась в отраслевых соревнованиях по плаванию

Сотрудница филиала ПАО «МРСК Центра и Приволжья» — «Рязаньэнерго» Светлана Козлова отличилась на соревнованиях по плаванию среди команд предприятий электроэнергетической отрасли.
Всероссийские состязания ПАО «Россети» прошли в сентябре в Саратове. Мужчины и женщины соревновались в вольном стиле на дистанции 50 метров в категориях до 40 лет и старше.
В своей возрастной категории Светлана Козлова заняла первое место и вошла в состав сборной ПАО «Россети», которая победила в отраслевых соревнованиях по плаванию среди сильнейших команд предприятий российского топливно-энергетического комплекса. Состязания прошли 7 октября в Москве. Личным результатом Козловой стало четвертое место в своей возрастной группе.
«Я люблю спорт, с детства увлекаюсь плаванием, — поделилась Светлана. — Для меня это не просто времяпрепровождение, а стиль жизни. Хорошо, что в энергетике проводятся спортивные состязания для повышения сплоченности коллектива и пропаганды здорового образа жизни. Это дает возможность тренироваться и проявлять себя в спорте».
В пресс-службе «Рязаньэнерго» отметили, что мотивация к поддержанию хорошей физической формы и здоровья сотрудников — важный элемент корпоративной культуры филиала.
«Работникам предоставляется возможность пользоваться спортивными комплексами и фитнес-центрами, посещать центр по занятиям йогой, бассейн. Энергетики регулярно участвуют в корпоративных, городских и региональных спортивных соревнованиях, демонстрируя достойные результаты в легкой атлетике, мини-футболе, волейболе и лыжных соревнованиях, настольном теннисе и плавании, успешно сдают нормативы комплекса ГТО. Положительной динамикой развития спорта среди энергетиков является также ежегодный рост числа работников предприятия, вовлеченных в физкультурно-массовые мероприятия», — рассказали в пресс-службе.