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11:29, 16 октября 2018 639
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Пьяный житель Кораблина ограбил 18-летнего парня в подъезде

Пьяный житель Кораблина ограбил 18-летнего парня в подъезде

Пьяный житель Кораблина, который ранее уже был судим за разбойное нападение, ограбил 18-летнего парня. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

В полицию обратился пострадавший и сообщил, что был в гостях в райцентре и около полуночи с приятелями возвращался к месту ночевки.

В подъезде дома компанию встретил неизвестный, который внезапно начал угрожать ребятам, вырвал у одного из парней телефон и скрылся.

Оперативники нашли и задержали злоумышленника.

В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 1 статье 161 УК РФ.


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