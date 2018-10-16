Пьяный житель Кораблина ограбил 18-летнего парня в подъезде

Пьяный житель Кораблина, который ранее уже был судим за разбойное нападение, ограбил 18-летнего парня. Об этом сообщила
В полицию обратился пострадавший и сообщил, что был в гостях в райцентре и около полуночи с приятелями возвращался к месту ночевки.
В подъезде дома компанию встретил неизвестный, который внезапно начал угрожать ребятам, вырвал у одного из парней телефон и скрылся.
Оперативники нашли и задержали злоумышленника.
В отношении похитителя возбуждено уголовное дело по части 1 статье 161 УК РФ.