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11:02, 16 октября 2018 340
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На Рязанской ГРЭС стартовали соревнования оперативного персонала

На Рязанской ГРЭС стартовали соревнования оперативного персонала

На Рязанской ГРЭС ПАО «ОГК-2» впервые стартовали соревнования профессионального мастерства оперативного персонала. Борьба между четырьмя командами продлится до 19 октября.

Каждой вахте предстоит в режиме реального времени пройти несколько этапов, включающих в себя проверку знаний нормативно-технической документации и охраны труда, проведение оперативных переключений оборудования, оказание первой помощи при несчастных случаях и участие в противопожарной и противоаварийной тренировках.

В составы команды входят энергетики, от которых на предприятии в первую очередь зависит безопасная работа электростанции.

«Такие соревнования оперативного персонала на Рязанской ГРЭС проходят впервые. Они помогают сотрудникам отработать алгоритм действий в различных нестандартных ситуациях и не допускать ошибок на практике. Считаю, что подобные мероприятия должны стать регулярными», — отметил замдиректора, главный инженер ГРЭС Александр Галяткин.


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