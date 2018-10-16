Единственную в Захаровском районе спортивную школу закрыли на ремонт. Об этом сообщило издательство «
Директор спортшколы Денис Селеверстенко считает, что «все районное спортобщество сейчас испытывает только радостные чувства».
«Мы долго ждали этого ремонта, теперь появится возможность более качественно развивать многие виды спорта, в том числе мини-футбол и волейбол», — пояснил он.
Строители должны закончить работы в начале зимы. Они заменят окна, двери и полы, отремонтируют туалеты, обустроят душевую и раздевалки.
«Сейчас старая кровля демонтирована, взамен уложили асфальтовую стяжку и первый слой рулонного покрытия. От протеканий в случае дождя мы себя обезопасили, внутренняя отделка тоже идет полным ходом», — рассказал прораб Сергей Свинарев.
На ремонт выделили пять миллионов рублей.