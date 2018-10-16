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19:37, 16 октября 2018 550
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Единственную в Захаровском районе спортивную школу закрыли на ремонт

Единственную в Захаровском районе спортивную школу закрыли на ремонт

Фото: Издательство «Пресса»

Единственную в Захаровском районе спортивную школу закрыли на ремонт. Об этом сообщило издательство «Пресса».

Директор спортшколы Денис Селеверстенко считает, что «все районное спортобщество сейчас испытывает только радостные чувства».

«Мы долго ждали этого ремонта, теперь появится возможность более качественно развивать многие виды спорта, в том числе мини-футбол и волейбол», — пояснил он.

Строители должны закончить работы в начале зимы. Они заменят окна, двери и полы, отремонтируют туалеты, обустроят душевую и раздевалки.

«Сейчас старая кровля демонтирована, взамен уложили асфальтовую стяжку и первый слой рулонного покрытия. От протеканий в случае дождя мы себя обезопасили, внутренняя отделка тоже идет полным ходом», — рассказал прораб Сергей Свинарев.

На ремонт выделили пять миллионов рублей.


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