За выходные на рязанских ярмарках продали более 25 тонн картофеля. Об этом сообщил
В субботу, 13 октября, на ярмарках выходного дня 228 производителей на 336 точках продали 10,1 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасы; 13,3 тонн молока и молочных продуктов; 6,5 тонн хлеба; 3,7 тонн живой рыбы; 25,6 тонн картофеля; 3,6 тонн овощей; 3,2 тонн яблок и груш; около одной тонны меда и продуктов пчеловодства.
Очередные ярмарки пройдут в Рязани в субботу, 20 октября, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».