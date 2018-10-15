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16:47, 15 октября 2018 199
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За выходные на рязанских ярмарках продали более 25 тонн картофеля

За выходные на рязанских ярмарках продали более 25 тонн картофеля

За выходные на рязанских ярмарках продали более 25 тонн картофеля. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

В субботу, 13 октября, на ярмарках выходного дня 228 производителей на 336 точках продали 10,1 тонн мяса, полуфабрикатов и колбасы; 13,3 тонн молока и молочных продуктов; 6,5 тонн хлеба; 3,7 тонн живой рыбы; 25,6 тонн картофеля; 3,6 тонн овощей; 3,2 тонн яблок и груш; около одной тонны меда и продуктов пчеловодства.

Очередные ярмарки пройдут в Рязани в субботу, 20 октября, на Театральной площади, перед ЦНТИ, у кинотеатра «Октябрь», возле ТЦ «КИТ» и ТК «Березовый».


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