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15:43, 15 октября 2018 489
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В Полянах отремонтировали улицу

В Полянах отремонтировали улицу

В Полянах отремонтировали улицу Пушкина. Об этом сообщил сайт Рязанского района.

Рабочие за два месяца заасфальтировали 1 820 квадратных метров. До этого дорога была песчаной.

Фото сайта Рязанского района


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Новостройки со светлым будущим

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Мы побеседовали с гендиректором строительного союза «Светлый» о том, что происходит на рязанском рынке строящегося жилья.

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