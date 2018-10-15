В день открытия филиала медцентра «Движение» рязанцам подарят скидки

Во вторник, 16 октября, в Рязани откроется филиал медицинского восстановительного центра «
Специалисты медцентра занимаются лечением травм и заболеваний опорно-двигательного аппарата.
В «Движении» работают травматолог-ортопед, невролог, врач по лечебной физкультуре и спортивной медицине. В курс лечения может входить несколько методик: кинезиотерапия, коррекционная мышечно-суставная гимнастика, лечебный массаж, физиотерапия.
Только 16 октября пациенты смогут получить бесплатные консультации специалистов, а также посетить пробные занятия в зале ЛФК.
Кроме того, в этот день рязанцы смогут получить скидки в 20% на курсы лечения.
Записаться на консультацию и получить более подробную информацию можно по телефонам: 47-11-96 и