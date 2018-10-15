Сотрудники Росгвардии избили беременную россиянку из-за лампочки. Видео

В Иркутске беременную женщину избили в магазине «Леруа Мерлен» из-за того, что она забыла оплатить лампочку. Об этом со ссылкой на юриста Святослава Хроменкова, сообщила «
Как пишет портал, супруги выбирали лампочку для светильника и забыли ее вернуть и оплатить вместе с другими покупками. Пару заметили охранники, которые предложили заплатить им 1500 рублей за невызов полиции, но покупатели отказались.
Отмечается, что после отказа сотрудники Росгвардии прибыли на место и ударили женщину. После этого пострадавшей потребовалась экстренная госпитализация.
По словам правозащитников, очевидцы видели, как оперативники применяли электрошокер, били и пинали беременную. Один из них даже встал женщине коленом на грудь и придавил к полу, чтобы надеть наручники.
Инцидент попал на видео, которое опубликовали в соцсетях и на YouTube. На записи видно лежащую на полу женщину и ее мужа, пытающегося отогнать вооруженного гвардейца.