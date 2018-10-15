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9:33, 15 октября 2018 170
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Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на четыре процента

Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на четыре процента

Фото: Pixabay.com

C 1 апреля 2019 года социальные пенсии могут увеличиться более чем на четыре процента. Об этом со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского, пишет «Российская газета».

«Размер социальной пенсии зависит от уровня инфляции по итогам года. По прогнозам, годовая инфляция в 2018 году будет в пределах 4,4 процента», — сказал Рязанский.

Сенатор напомнил, что пенсии назначаются по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Выплаты по старости насчитываются, когда у человека нет наработанного страхового стажа.

Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.

В 2019 году этот показатель составит 2,4 процента, в 2020 году — 3,9, в 2021 году — 2,7.

Страховые пенсии с 1 января 2019 года вырастут на 7,05 процента, в 2020 — на 6,6 процента, в 2021 — на 6,3 процента.

К 2024 году выплаты возрастут до 20 тысяч рублей.


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