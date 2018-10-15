Социальные пенсии в 2019 году могут увеличиться на четыре процента

C 1 апреля 2019 года социальные пенсии могут увеличиться более чем на четыре процента. Об этом со ссылкой на председателя комитета по социальной политике Совета Федерации Валерия Рязанского, пишет «
«Размер социальной пенсии зависит от уровня инфляции по итогам года. По прогнозам, годовая инфляция в 2018 году будет в пределах 4,4 процента», — сказал Рязанский.
Сенатор напомнил, что пенсии назначаются по старости, инвалидности и по случаю потери кормильца. Выплаты по старости насчитываются, когда у человека нет наработанного страхового стажа.
Индексация будет проводиться ежегодно с 1 апреля по прогнозному индексу роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год.
В 2019 году этот показатель составит 2,4 процента, в 2020 году — 3,9, в 2021 году — 2,7.
Страховые пенсии с 1 января 2019 года вырастут на 7,05 процента, в 2020 — на 6,6 процента, в 2021 — на 6,3 процента.
К 2024 году выплаты возрастут до 20 тысяч рублей.