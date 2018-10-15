В Константинове прошел фестиваль театрального творчества

В селе Константиново в рамках проекта «Есенинские дни» состоялся IV молодежный фестиваль театрального творчества «Тот образ во мне не угас». Об этом сообщил
Проект посвятили 123-й годовщине со дня рождения поэта. В конкурсе принимали участие коллективы из Рязанской области, Москвы и Подмосковья.
Жюри выбрали победителей:
- в номинациях: «Спектакль драматического театра» и «Спектакль малой формы» — работы московского детского Центра «Этюд»;
- в номинации «Эксперимент» — работы рязанского творческого объединения «Лик» школы-интерната №18.
В конце мероприятия перед участниками выступил ансамбль «Радуница».