Рязанский врач получил грант президента

Заведующий урологическим отделением ОКБ Дмитрий Карпов получил грант президента на 1 миллион 200 тысяч рублей. Свидетельство ему вручил главный федеральный инспектор по Рязанской области Сергей Яковлев,
Карпов возглавил отделение урологии в январе 2018 года. В том же месяце он вместе с другими специалистами сделал операцию, которую, как отметили в ОКБ, «не делал никто в мире»: больному полностью удалили мочевой пузырь с раковой опухолью и сохранили естественное мочеиспускание. После хирургического вмешательства пациент сохранил удержание мочи и половую функцию.
На грант президента Карпов будет изучать, как выбрать наиболее подходящую операцию для онкоурологического больного на основе знаний о его генах.
«Исследование предстоит сложное и объемное, — сообщил Дмитрий Карпов. — Но его результаты должны существенно помочь нашим пациентам. Конечно, провести его в одиночку невозможно. Планируем, что это будет совместная работа с лабораторией РязГМУ», — отметил он.
Заведующий урологическим отделением также входит в число медиков, которые работают над открытием службы трансплантации органов в Рязанской области.
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