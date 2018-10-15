Расписание нескольких рязанских электричек изменится из-за ремонта путей

С 16 по 18 октября изменится расписание нескольких рязанских электричек. На путях проведут ремонт, сообщила пресс-служба МЖД.
Специалисты заменят около 500 метров рельсошпальной решетки на мосту через Оку на участке Голутвин — Щурово.
На время работ поезда пустят по соседнему пути в реверсивном режиме — поочередно в обе стороны.
Из-за этого изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, станцией «Голутвин» и Рязанью. Корректировки внесут в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках:
- Шиферная — Голутвин;
- Раменское — Голутвин;
- платформа 88 км — Голутвин;
- платформа 88 км — Виноградово;
- Голутвин — Рязань-1;
- Москва — Рязань-1.
Кроме того, у нескольких электричек изменится время отправления и количество остановок на маршруте.
Ознакомиться с точным расписанием можно на вокзалах и остановках, а также на официальном