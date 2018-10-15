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13:49, 15 октября 2018 227
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Расписание нескольких рязанских электричек изменится из-за ремонта путей

Расписание нескольких рязанских электричек изменится из-за ремонта путей

С 16 по 18 октября изменится расписание нескольких рязанских электричек. На путях проведут ремонт, сообщила пресс-служба МЖД.

Специалисты заменят около 500 метров рельсошпальной решетки на мосту через Оку на участке Голутвин — Щурово.

На время работ поезда пустят по соседнему пути в реверсивном режиме — поочередно в обе стороны.

Из-за этого изменится расписание некоторых пригородных поездов, курсирующих между Москвой, станцией «Голутвин» и Рязанью. Корректировки внесут в расписание электричек, выполняющих рейсы на участках:

  • Шиферная — Голутвин;
  • Раменское — Голутвин;
  • платформа 88 км — Голутвин;
  • платформа 88 км — Виноградово;
  • Голутвин — Рязань-1;
  • Москва — Рязань-1.

Кроме того, у нескольких электричек изменится время отправления и количество остановок на маршруте.

Ознакомиться с точным расписанием можно на вокзалах и остановках, а также на официальном сайте РЖД.


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