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16:48, 14 октября 2018 706
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Стас Пьеха попал в больницу 1

Стас Пьеха попал в больницу

Стас Пьеха попал в больницу. Он рассказал об этом в своем Instagram.

Певец опубликовал селфи из больничной палаты и рассказал, что проходит полное обследование.

«Жить я буду, петь тоже… глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — отметил он.

Пьеха пояснил поклонникам, что его госпитализировали с острым панкреатитом.


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Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут🛠 Хорошего дня🍂

Публикация от Станислав Пьеха (@wolfieha)

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