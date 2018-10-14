Стас Пьеха попал в больницу. Он рассказал об этом в своем
Певец опубликовал селфи из больничной палаты и рассказал, что проходит полное обследование.
«Жить я буду, петь тоже… глобальных изменений не последует, возможно, корректировка питания, режима и нагрузок», — отметил он.
Пьеха пояснил поклонникам, что его госпитализировали с острым панкреатитом.
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Раз я с вами делюсь тут разным, то ловите... не сахарный же Жить я буду, петь тоже... глобальных изменений не последует, возможно корректировка питания, режима и нагрузок. Каждый раз, прежде чем начать практиковать любовь к себе, мне требуется увесистый повод, надеюсь данного урока мне хватит! Пока я в безопасности, лечусь и прохожу полный чекаут🛠 Хорошего дня🍂