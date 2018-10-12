Обиженный рязанец отправил интимные видео бывшей девушки ее коллеге

Рязанец отправил интимные видео своей бывшей девушки ее коллеге. Так 30-летний мужчина решил отомстить за то, что она его бросила, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Известно, что молодые люди встречались и жили вместе. В одной квартире они остались и после того, как расстались.
Мужчина несколько раз предлагал девушке вернуть отношения, однако та отказывала. Обидевшись, рязанец снял на видео, как его любимая надевает платье и принимает ванну.
Когда сожительница попросила молодого человека съехать с квартиры, он отправил видеозаписи ее коллеге.
Рязанка обратилась в суд, в отношении нарушителя возбудили уголовное дело. Мужчина полностью признал свою вину и раскаялся, его оштрафовали на 50 тысяч.