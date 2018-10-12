К вековому юбилею рязанского училища ВДВ откроют памятник Маргелову

К вековому юбилею рязанского десантного училища в городе откроют памятник генералу армии Маргелову и бюст Герою России генералу-лейтенанту Асапову на территории РВВДКУ. Об этом сообщил
В ноябре запланировали широкую программу, посвященную 100-летию рязанского училища ВДВ. В учебном заведении пройдут день открытых дверей и день памяти генерала-лейтенанта Слюсаря.
Мероприятия завершатся большим концертом в «Олимпийском» и в Государственном Кремлевском дворце Москвы в конце месяца.
Ранее на территории училища ВДВ