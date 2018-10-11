Восемь рязанцев могут лишиться «прав» из-за наркотиков. Об этом сообщил
В ходе проверки установлено, что восемь жителей Рязани стоят на учете в Областном наркологическом диспансере из-за психических расстройств, связанных с употреблением наркотиков.
«Наличие у граждан заболевания — „Наркомания“ и отсутствие стойкой ремиссии указывают на имеющиеся противопоказания к управлению источником повышенной опасности», — отметили в сообщении.
Прокуратура направила в суды восемь исков о прекращении права управления транспортными средствами в отношении этих лиц.