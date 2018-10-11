Вора кур из Сапожка нашли по забытому батону. Об этом
71-летняя жительница поселка утром не нашла в сарае птицу. Неизвестный взломал дверь и забрал шесть кур. Кроме птичьих перьев, полицейские нашли на месте преступления батон. По ценнику на упаковке они установили, в каком магазине продавали хлеб. По записям камер видеонаблюдения оперативники установили злоумышленника. Им оказался ранее судимый за кражу 41-летний местный житель. По словам продавцов, он приходил к ним пьяным.
Дома у мужчины нашли сваренную курицу и пять ощипанных. Сам хозяин спал.
«Выяснилось, что на кражу он решился спонтанно — просто шел мимо и захотел разжиться курятиной», — отметили в пресс-службе.
На рязанца завели дело по части 2 статьи 158 УК. Ему грозит до пяти лет тюрьмы.